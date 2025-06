Médico da FMJ será diretor na Sociedade Brasileira de Geriatria

Em abril, a equipe da Faculdade marcou presença no Congresso Brasileiro de Geriatria, realizado em Belo Horizonte (MG), e recebeu diversos elogios pela atuação na área. “Foi extremamente gratificante ouvir colegas de outras instituições dizerem: ‘Jundiaí é muito forte em Geriatria’. Uma faculdade do interior de São Paulo sendo considerada referência nacional é motivo de muito orgulho. Desde 1996, com o professor Martinelli, estamos construindo essa história”, lembra Ivan, que também foi aluno da disciplina e segue atuando com dedicação na área. A nomeação reforça o protagonismo da FMJ no cenário da Geriatria brasileira.