Hospital de Campo Limpo recebe R$ 640 mil em projeto da CPFL

Segundo Walter Barbosa, gerente de Eficiência Energética da CPFL Energia, a economia obtida com o projeto poderá ser direcionada a outras prioridades do hospital. “A eficiência energética é uma aliada importante da saúde pública. A redução dos custos operacionais permite que instituições como essa priorizem investimentos em áreas essenciais”, afirma.

O projeto prevê a substituição de 50 lâmpadas e luminárias convencionais por modelos LED, além de tornar mais eficiente sete aparelhos de ar-condicionado e duas secadoras utilizadas na rotina hospitalar. Com as melhorias, a unidade poderá economizar cerca de R$ 113 mil por ano.

O Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista acaba de passar por uma modernização nas instalações elétricas e no sistema de iluminação, promovida pela CPFL Piratininga. A modernização tornará o consumo de energia mais eficiente e reduzirá a conta de luz da unidade de saúde. O investimento foi de R$ 638 mil e a expectativa é de uma economia anual de mais de 216 MWh, volume suficiente para abastecer cerca de 113 residências no mesmo período.

A iniciativa faz parte do programa CPFL nos Hospitais, mantido pelo Grupo CPFL Energia. Desde 2019, o programa já beneficiou mais de 500 unidades de saúde em cerca de 300 municípios com ações como instalação de usinas solares, modernização de sistemas de refrigeração e troca de lâmpadas por LED.

De acordo com Diogo Palermo, gestor do projeto, os resultados são expressivos. “As ações do CPFL nos Hospitais já evitaram a emissão de mais de 6 mil toneladas de CO? — o equivalente ao plantio de 37 mil árvores — e geraram uma economia de energia superior a 19,2 GWh ao ano. São ganhos para o meio ambiente, para a gestão hospitalar e para toda a comunidade.”

Reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como exemplo de boa prática alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o programa une benefícios ambientais, sociais e econômicos por meio de soluções voltadas ao setor de saúde pública.