Até quando você vai tentar agradar todo mundo?

Tem gente que acha que posicionamento é uma frase bonita no Instagram.

Que é sobre estética. Tom de voz. Paleta de cores.

Mas deixa eu te contar uma verdade desconfortável:

Posicionamento é quem você topa perder.

É quem você está disposto a não agradar.

E é aí que a maioria trava.

Porque quer vender pra todo mundo.

Quer ser “acessível”, “amável”, “plural”, “flexível”.

E termina invisível.

Outro dia, numa consultoria, um empresário me disse:

— Murilo, eu vendo pra A, B, C e D. Faço desde o popular até o luxo.

— E o que você defende? — perguntei.

Silêncio.

Ele tinha tudo. Tinha estrutura, produto, equipe, tráfego pago.

Só não tinha alma de marca.

Era como um restaurante que diz ter pizza, sushi, hambúrguer e comida mexicana.

Na tentativa de ser opção pra todos…

Vira escolha de ninguém.

A verdade é simples:

Posicionamento não é sobre incluir.

É sobre recortar.

É ter coragem de dizer:

“Isso aqui eu não sou.”

“Isso aqui eu não faço.”

“Isso aqui não carrego no meu nome.”

Marcas que se destacam não são as que falam com mais gente.

São as que falam com clareza com alguém muito específico.

E esse alguém vira fã.

E esse fã vira voz ativa.

E essa voz vira reputação.

A maioria quer atrair o mercado.

Mas não tem coragem de repulsar ninguém.

E aí o que acontece?

Vive fazendo promoção pra ser lembrado.

Baixa o preço pra ser escolhido.

Vira refém da comparação.

Porque quem não tem posicionamento forte…

precisa compensar no desconto.

Então te pergunto:

Você está comunicando o que faz…

ou está posicionando o que representa?

Você está dizendo “sim” pra todos…

ou construindo um “não” que te protege do genérico?

Na era da exposição extrema, quem tenta agradar todos…

acaba ignorado por todos.

Mas quem se posiciona com verdade,

assume o risco de ser rejeitado — e o privilégio de ser inesquecível.