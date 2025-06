FMJ abre inscrições para incubação de startups na área da saúde

A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), referência em ensino e pesquisa na área da saúde, lançou o edital do Programa de Inovação em Saúde, voltado à incubação de startups com soluções inovadoras no setor da saúde. A FMJ atua como um hub de health tech dentro do Programa Inova+ Jundiaí, programa da unidade de Gestão em Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí que estimula o ecossistema de inovação no município.

O edital é promovido pelo NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) da FMJ, com o objetivo de impulsionar ideias transformadoras por meio de um ambiente de desenvolvimento prático e científico. As inscrições vão de 16 de junho a 15 de julho de 2025 e podem ser feitas diretamente pelo site da FMJ.

“A FMJ é um polo de excelência em saúde e inovação, e o edital representa uma grande oportunidade para conectar ideias inovadoras com as necessidades reais da sociedade. Jundiaí tem investido na criação de um ecossistema favorável ao empreendedorismo científico e tecnológico, e essa parceria fortalece ainda mais o Inova+”, afirma Tiago Antunes, diretor de Ciências e Tecnologia da UGDECT.