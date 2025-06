Ponte São João e Colônia recebem ações de zeladoria esta semana

Segundo o gestor da Ugisp, Marcos Galdino, os serviços não se limitam à região Leste. “O trabalho reforça nosso compromisso com a manutenção da cidade como um todo. Além das ações do Quem Ama, Cuida, equipes seguem atuando em outras regiões com serviços de roçagem, poda e manutenção viária, visando sempre oferecer mais qualidade de vida à população”, destacou.

As intervenções fazem parte do programa “Quem Ama, Cuida”, que leva melhorias aos espaços públicos, promovendo mais segurança, limpeza e bem-estar para a população.

As ações do programa são definidas com base nas demandas da população e nas vistorias técnicas realizadas pela Ugisp. O cronograma completo do "Quem Ama, Cuida" pode ser conferido clicando aqui.