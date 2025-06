K9 localiza mochila com drogas em área dominada pelo tráfico

Guardas municipais de Operações com Cães apreenderam centenas de porções de drogas, nesta terça-feira (3), durante incursão em área dominada pelo tráfico, no Jardim São Camilo, em Jundiaí.

Os guardas Ícaro, Pegoraro e Braga, com o K9 Foxy e supervisionados pelo subinspetor Cristiano, faziam patrulhamento pela rua Pedro Latance, onde existem pontos de tráfico.

Como não encontraram nenhum criminoso, eles resolveram colocar o cão farejador para trabalhar, em um terreno baldio existente no local. O animal entrou em ação e localizou uma mochila com várias porções de maconha, crack e Ice, que seriam usadas para abastecer as biqueiras.