Fim de semana terá 2ª Romaria Diocesana Feminina de Jundiaí

Neste fim de semana, nos dias 7 e 8, acontece a 2ª Romaria Diocesana Feminina de Jundiaí. Com partida da Igreja da Varginha – localizada na avenida Atílio Gobo, 3269 – a romaria segue até o Santuário do Senhor Bom Jesus de Pirapora, em Pirapora do Bom Jesus.

E para as mulheres que desejam participar, ainda há tempo, como explica a organizadora do evento, Patrícia Honório. "A participação na Romaria Diocesana Feminina de Jundiaí é livre e aberta a todas as mulheres que desejam caminhar conosco em espírito de fé, união e respeito à tradição. Não é necessário realizar inscrição formal nem há custos para participar da peregrinação. A única contribuição solicitada é um valor simbólico referente ao distintivo da romaria. Além de representar o compromisso espiritual das participantes, ele também auxilia na identificação durante o percurso e no apoio à organização do evento", explica.

Antes e durante o percurso, tanto as romeiras quanto os animais têm suporte completo, com paradas para hidratação e alimentação, escolta e atendimento de primeiros socorros, com veterinário também. "Antes da saída, vivemos um momento especial com a bênção dos animais e das romeiras, consagrando todas as participantes e iniciando com fé o caminho rumo ao Santuário. Durante a peregrinação, seguimos unidas em oração e devoção, com paradas programadas para orações e reflexões, onde renovamos nossas intenções e fortalecemos a espiritualidade. Cada passo é marcado pela fraternidade e pela presença de Deus entre nós."