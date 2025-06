Prefeitura investiga óbito suspeito de meningite em criança

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) de Jundiaí confirmou nesta terça-feira (3) que investiga a morte de uma criança de seis anos com suspeita de meningite. O óbito foi registrado no domingo (1º). A vítima era estudante do Sesi do bairro Tarumã (CE 021), mesma unidade onde outro caso de meningite, em uma aluna residente de Várzea Paulista, foi notificado na segunda-feira (2).

Até o momento, Jundiaí registrou 20 notificações de meningite em 2025. Em todo o ano de 2024, foram 63 casos notificados.

A Vigilância Epidemiológica (VE) iniciou a apuração assim que recebeu a notificação do caso suspeito, ainda na manhã de segunda-feira. Segundo a UGPS, foram emitidas orientações à escola e aos comunicantes. Familiares da criança falecida já receberam a medicação profilática, assim como alunos e professores das duas turmas do 1º ano do ensino fundamental, que foram convocados para atendimento na UBS do Jardim Tarumã nesta terça-feira (3), seguindo protocolos do Ministério da Saúde.