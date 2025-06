‘Semana para definir os titulares’, diz técnico do Paulista

Além dos treinamentos, Fausto também avaliou o jogo-treino que o Galo disputou no último sábado, contra o São José, no Estádio Dr. Jayme Cintra, com os portões fechados. O time jundiaiense foi derrotado por 2 a 0. “Tivemos boas respostas e material para seguir evoluindo na sequência e já estamos visando mais um jogo-treino neste fim de semana”, comentou o treinador.

O Paulista chegou à terceira semana de treinamentos e já está com o elenco praticamente completo para a disputa da Copa Paulista, que, para o time jundiaiense, começa no dia 16 (segunda-feira), às 19h, contra o Guarani, em Campinas. O treinador ressaltou que essa deve ser a semana mais importante antes da estreia. “Essa semana será, talvez, uma das mais importantes para nós. Para [fazer] os ajustes e começar a definir atletas que serão titulares. Os que vão dando uma resposta para nós em relação às características”, disse Fausto Dias.

Faltando menos de duas semanas para a estreia do Galo na Copa Paulista, o técnico Fausto Dias falou sobre a continuidade da preparação do elenco e afirmou que está na fase de começar a definir os titulares do time para a competição.

Até o momento, o Galo anunciou oito contratações para a Copa Paulista. Os reforços são: Gustavo Índio (atacante de 28 anos que estava no Nacional-SP), Biro-Biro (lateral-esquerdo de 32 anos que estava no Catanduva), João Victor (zagueiro de 23 anos ex-São Carlense), Willian Monteiro (meia de 25 anos ex-Sertãozinho), Lee (goleiro de 37 anos ex-Independente-AP, Atlético-MG e Vitória-BA), Gabriel Bozzolan (atacante de 23 anos que estava no Taquaritinga), Pedro Medeiros (lateral-direito de 23 anos que estava no Rio Preto) e Enzo (meia de 24 anos que estava no Sobradinho-DF).

Além destes, o Galo conta com 15 jogadores que permaneceram no elenco após a conquista do vice-campeonato da Série A4 e o acesso à A3.