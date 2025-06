A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental inaugura nesta quinta-feira, (5), Centro de Educação Ambiental, na Fazenda Santo Antônio, com visitação ao novo espaço voltado à sensibilização e educação ambiental aberto a toda população. No mesmo local, às 14h, haverá a Oficina de Construção de Parede de Pau a Pique (parceria com a Secretaria da Educação e da Cultura), uma atividade prática com enfoque em técnicas sustentáveis e saberes tradicionais de construção.

A inauguração do Centro de Gestão Ambiental, na Fazenda Santo Antônio, abre a Semana do Meio Ambiente, com o objetivo de conscientizar sobre os impactos ambientais e desenvolver ações para a preservação da natureza, realizado pelaa Secretaria de Gestão Ambiental da Prefeitura de Louveira.

A programação da Semana do Meio Ambiente segue até o dia 14/6 com diversas atividades e ações, como plantio de mudas (Parque Capivari), ações de conscientização e atividades educativas com os frequentadores do CCI, entre outras ações.