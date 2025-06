Maio Amarelo mobiliza mais de 68 mil pessoas em Jundiaí

Com o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida!”, a campanha Maio Amarelo 2025 mobilizou milhares de pessoas em Jundiaí ao longo do mês com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. Ao todo, mais de 68 mil pessoas foram diretamente impactadas pelas ações promovidas pela Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), com apoio de empresas, escolas, shoppings, parques e instituições públicas e privadas.

A campanha deste ano teve uma grande adesão por parte da sociedade civil, com empresas e instituições de ensino retirando materiais educativos gratuitamente e promovendo ações internas com seus colaboradores e alunos. Além do atendimento direto, outras ações de grande alcance foram realizadas, como a instalação de faixas de orientação, painéis digitais, adesivos em formato de laço amarelo em veículos da PMJ, DAE, transporte público e fretado, além da iluminação amarela do Viaduto Eng. Romão Nasser, na Avenida Jundiaí.

Dentre os temas mais abordados nas atividades de orientação estavam a importância do uso do cinto de segurança, inclusive no banco de trás, os riscos do uso do celular ao volante, e a necessidade de respeitar os limites de velocidade, este último identificado como o principal fator de risco em sinistros graves e fatais.