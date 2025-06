Esporte e jogos reforçam a importância da inclusão

Com foco tanto na participação quanto na competição, a atividade foi dividida em duas etapas: o Festival, de caráter não competitivo, e os Jogos Locais, realizados em parceria com as Olimpíadas Especiais Brasil.

O evento reuniu 20 atletas com deficiência intelectual, participantes do Peama e do PEPT (Projeto Esporte Para Todos), de Itupeva, em apresentações com os aparelhos de bola e arco.

O Centro Educacional, Cultural e Esportivo (CECE) Benedito de Lima, no Jardim do Trevo, foi palco nesta segunda-feira (2) da edição do Festival e Jogos Locais de Ginástica Rítmica do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), promovido pela Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) da Prefeitura de Jundiaí.

A diretora do Peama, Vanessa Rancoletta, destacou o propósito da ação. “Durante o ano, as alunas aprendem as séries que são apresentadas no Festival e nos Jogos. O objetivo principal é garantir oportunidades para que todas possam participar e se desenvolver por meio do esporte”, afirmou.

Entre as atletas estava Lavínia, de 14 anos, que tem síndrome de Down e participa da entidade há dois anos. Para a mãe, Maria Thais Silva, o impacto da participação vai além do esporte. “Ela se sente incluída socialmente, é um grupo de amigos que ela fez. Ela se sente muito segura aqui e essa competição é a realização de estar incluída e poder fazer algo”, afirmou.

A proposta inclusiva do evento foi reforçada pela entrega de medalhas de participação a todas as atletas. Nos Jogos Locais, as melhores colocadas também foram premiadas com medalhas de ouro, prata e bronze, respeitando critérios técnicos.