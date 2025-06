Quadrilha está assaltando em estacionamento particular no Centro

Uma quadrilha de assaltantes que ataca vítimas em um estacionamento particular no Centro de Jundiaí, foi alvo de operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), nesta segunda-feira (2). Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e também de prisão, em endereços tanto em Jundiaí, quanto também em Várzea Paulista. Um homem suspeito de integrar o bando foi preso temporariamente.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, os criminosos fizeram ao menos três vítimas, recentes, em um estacionamento particular na região central - todas as vítimas são de Jundiaí. Na forma de atuação, os bandidos rendem as vítimas e as mantém sequestradas do próprio local, dentro do estacionamento, onde as obrigam a fazer transferências via PIX, sempre sob ameaça de morte. Após o crime eles deixam a vítima com orientações quanto a não solicitar ajuda até que deixem o local.

Após registros de boletins de ocorrência, a DIG passou a investigar e descobriu que quatro bandidos fazem parte da organização criminosa. Três deles já foram identificados, sendo moradores de Jundiaí e Várzea.