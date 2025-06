Aeroporto de Jundiaí se destaca em eficiência e segurança de voo

O recente caso da aeronave King Air, que transportava a apresentadora Lívia Andrade e precisou realizar um pouso de emergência em Jundiaí após a indicação de problemas no trem de pouso, evidenciou todo o trabalho preventivo que a Rede VOA vem realizando junto aos órgãos de segurança nos últimos anos. O rápido acionamento das equipes fez com que toda a estrutura de emergência já estivesse montada no momento do pouso, que felizmente foi realizado de maneira segura.

Ao longo dos últimos meses, a concessionária responsável por 16 aeroportos no estado de São Paulo vem realizando esse trabalho de integração com as forças de segurança como Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e SAMU, além de treinamentos com a equipe de Resposta a Emergência de cada aeroporto. Neste ano, Jundiaí, Sorocaba, Bragança Paulista e Ubatuba já receberam diferentes simulações e capacitações, e a próxima ação será realizada em Ribeirão Preto, o aeroporto de maior movimento comercial da rede. Não à toa, a segurança sempre foi o principal valor da empresa.

Desde o início da concessão em Jundiaí, o Aeroporto Comandante Rolim Amaro já recebeu 13 diferentes exercícios, entre treinamentos de direção defensiva e simulados de roubo a transporte de valores e de emergências aeronáuticas. Para o segundo semestre, a Rede VOA prepara um treinamento na Serra do Japi, visando a atuação em acidentes em locais de difícil acesso, como o ocorrido em 2024. A equipe de resposta a emergência também prestou apoio a acidentes como o da aeronave ATR-72 da VOEPASS em Vinhedo, e o de Ubatuba envolvendo um jato Cessna Citation.