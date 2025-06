UTI do HU opera além da capacidade por SRAG

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) informa que os hospitais das redes pública e privada de Jundiaí, bem como os serviços de Pronto Atendimento (PAs), seguem sobrecarregados devido ao aumento de pacientes com síndromes gripais. Nesta segunda-feira (2), o Hospital São Vicente está com 318 pessoas internadas. Já o Hospital Universitário está operando com 183% de leitos além da capacidade e a UTI pediátrica com 96% a mais.

As unidades de urgência e emergência, seguindo o Protocolo de Manchester, priorizam os acolhimentos conforme a gravidade clínica de cada paciente, sem deixar de assistir ninguém.

Como é sabido, a Prefeitura também abriu duas Unidades Sentinelas para o atendimento exclusivo aos pacientes com sintomas gripais leves, para agilizar os atendimentos. De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pessoas com coriza, tosse, espirros, presença ou não de febre, dor de garganta devem ir à Unidade Básica de Saúde (UBS) Morada das Vinhas, localizada na rua Uva Niágara, s/nº – antiga avenida A) ou à Clínica da Família Almerinda Chaves (rua José Ribeiro Barbosa, 20).