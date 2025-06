Libras na FMJ: histórias emocionantes e novo olhar à inclusão

Susana também se emocionou ao conhecer a história de vida dos pais do Luciano, intérprete de Libras. Segundo seu relato, ele atende duas crianças, muito especiais, que ele as chama de presente de Deus, uma delas surdocega. "Quando vi a foto dessa criança sorrindo, pensei: porque reclamamos tanto?".

Para Susana da Silva, aluna do curso, a experiência foi transformadora. “Aprendi muito, mas sei que ainda é pouco diante da complexidade da Libras. Esse curso abriu minha mente. Todos deveriam fazer, não só quem atua na saúde”, comentou. Ela destaca a importância de conhecer a realidade das pessoas surdas no dia a dia: “Agora posso ajudar em situações simples, como no mercado ou no ponto de ônibus. Conhecer esse mundo é fascinante”.

A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) concluiu, na última semana, a primeira etapa do curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais), com 12 encontros ao longo de três meses, totalizando 24 horas de aprendizado. Participaram funcionários, estudantes de medicina e profissionais da área da saúde.

O encerramento teve ainda um momento especial: Susana foi “batizada” por um surdo, que criou um sinal em Libras para representá-la, baseado em seu cabelo ondulado. “Foi muito emocionante”, disse.

Levi Oliveira, estagiário da FMJ, também participou da formação. Ele destacou a parte prática do curso como sua favorita. “A gente se apresentava em Libras na frente da sala, conversava entre nós. Isso me deu mais confiança”, contou. Com o sonho de ser policial, Levi vê uma ferramenta importante no aprendizado para atuar com mais empatia. “Posso ajudar em uma abordagem, na rua, no mercado. Amei o curso.”

A FMJ reafirma seu compromisso com a inclusão e a acessibilidade, promovendo ações que conectam pessoas e quebram barreiras por meio da comunicação.