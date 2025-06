Vítima trabalhava em agência e estava almoçando quando foi morta

Uma mulher de 36 anos foi assassinada com golpes de faca nas costas, entre o fim da manhã e início da tarde desta segunda-feira (2), enquanto almoçava em um corredor (praça de alimentação), de um complexo de bares e restaurantes, na avenida 9 de Julho, em Jundiaí. O suspeito do crime, de 40 anos, foi preso por policiais militares, após se entregar. Segundo informações ainda a serem confirmadas pela Polícia Civil, o crime foi passional - não se sabe, ao certo, se eles já tiveram algum relacionamento amoroso ou se ele queria se relacionar com ela, não sabendo lidar com a rejeição.

Ela trabalhava em uma agência de viagens que fica próxima ao restaurante. O suspeito do crime, de 40 anos, a princípio também trabalhava no mesmo complexo, como zelador, para onde havia sido transferido de outro setor, recentemente. Dentro do complexo, por razões de trabalho, e conhecendo a rotina da mulher - que sempre almoçava no local -, ele foi até a vítima e, enquanto ela fazia a refeição, a atacou com vários golpes de faca nas costas. Várias pessoas relataram aos policiais, a frieza e naturalidade com que ele deu mais de 10 facadas na vítima.

De acordo com a Polícia Militar, após o ataque, o homem passou a destruir janelas, portas e outros pertences do escritório antigo que trabalhava no local e a procurar por sua ex-chefe, a quem também pretendia matar.