Uso de máscara é recomendado em caso de suspeita de SRAG

Prevenção é a palavra-chave. Manter a vacinação em dia e utilizar máscara ao apresentar sintomas respiratórios — ou ao ter contato próximo com pessoas doentes — são atitudes fundamentais, somados aos cuidados básicos de higiene, que fazem toda a diferença: lavar as mãos com frequência e da forma correta, evitar tocar o rosto e adotar a etiqueta respiratória, cobrindo boca e nariz com o antebraço ao tossir ou espirrar.

Simples, mas eficazes, essas medidas reduzem consideravelmente o risco de transmissão de vírus.

A rede pública de saúde alerta: proteger a si mesmo e aos outros começa ainda na porta de casa. Ao menor sinal de agravamento respiratório, use máscara e busque atendimento com segurança.