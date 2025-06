Multivacinação no Jundiaí Empreendedora imuniza 1,7 mil pessoas

A ação foi organizada pela Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), com o objetivo de facilitar o acesso da população às vacinas do Calendário Nacional, especialmente em um local de grande circulação como o shopping.

A ação de multivacinação, realizada no último sábado (31), no Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping Jundiaí, registrou boa adesão da população, com um total 1.580 doses de aplicação da vacina contra a gripe e 245 pessoas atualizaram a caderneta com vacinas de rotina.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo, a multivacinação é essencial para a proteção coletiva. “O nosso calendário nacional tem 20 imunobiológicos que previnem contra mais de 20 doenças. É importante manter as vacinas em dia para garantir que, caso a pessoa contraia alguma dessas doenças, ela evolua de forma mais branda, com menos risco de agravamento”, explicou.

Além da vacina contra a Influenza, todas as demais vacinas do calendário estavam disponíveis, exceto as doses contra a dengue e a covid-19. Segundo Carolina, a procura pela vacina da gripe tem sido a maior. “Em apenas uma hora aplicamos mais de 150 doses. A Influenza tem sido mais buscada porque, neste momento, os hospitais estão mais cheios devido às síndromes gripais. A vacina ajuda a reduzir a circulação do vírus, evitando que as pessoas adoeçam e, consequentemente, evitando a sobrecarga no sistema de saúde”, destacou.

Carolina ainda reforçou que a vacinação contra a Influenza é indicada para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade e que o inverno é um período crítico para a propagação do vírus. “Estamos entrando no inverno, quando as pessoas tendem a se aglomerar mais. Por isso, é importante que estejam imunizadas para evitar quadros graves”, alertou.

Iniciativa aprovada