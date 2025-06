Pesquisa monitora qualidade da água do ribeirão Jundiuvira

Segundo Gramolelli, a escolha do ribeirão Jundiuvira como foco do estudo se deu pela sua importância ambiental e pelo contexto do planejamento da administração municipal. “Estamos seguindo as diretrizes do plano de governo e iniciamos estudos para a revitalização. Os dados sobre a qualidade da água são essenciais para embasar as decisões e garantir segurança e sustentabilidade nesse processo”, enfatizou.

Além dos professores e técnicos, participaram da primeira coleta a gerente de qualidade da DAE, Karen Tasaka, o técnico de laboratório da DAE, Danilo Jonatas de Freitas, e as alunas de Iniciação Científica do curso de Engenharia Química da UniAnchieta, Eryka Magalhães Zeniqueli e Priscila Vitória Alves.

O cronograma do projeto prevê coletas mensais, com análises realizadas pelo laboratório do UniAnchieta utilizando o kit educativo. Já a DAE, com seu laboratório certificado, fará análises trimestrais, contemplando cada estação do ano, o que permitirá uma avaliação ampla e comparativa das variações na qualidade da água ao longo do tempo.