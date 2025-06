CIESP promove palestra sobre Reforma Tributária

Durante o encontro, o professor Santi destacou os avanços e benefícios que o novo modelo trará ao ambiente empresarial brasileiro. Segundo ele, o novo sistema será mais simples, transparente e justo, eliminando a complexidade do modelo atual, com regras únicas, crédito amplo e fim da tributação em cascata. "O Brasil terá o melhor sistema tributário do mundo”, afirmou.

Em comemoração ao Dia da Indústria, lembrado no dia 25 de maio, o Ciesp Jundiaí promoveu um encontro para debater os impactos da Reforma Tributária na indústria. Na ocasião estiveram presentes empresários e lideranças do setor, entre eles, o gestor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, e o diretor de Fomento à Indústria, Gilson Pichioli.

O diretor-titular do CIESP Jundiaí, Marcelo Cereser, reforçou o papel da entidade como ponto de apoio e articulação da indústria local. “Nós temos um compromisso com o desenvolvimento do setor industrial, por isso promovemos eventos como este, que permitem o debate e a disseminação de conhecimento qualificado sobre temas estratégicos para o futuro do Brasil, das nossas empresas e da região onde vivemos”, declarou.

Para o gestor Humberto Cereser, a Reforma Tributária representa uma oportunidade concreta de melhoria no ambiente de negócios, especialmente para os municípios. “A simplificação tributária vai gerar mais segurança jurídica e competitividade às empresas. Isso favorece a atração de investimentos e o desenvolvimento local, pontos fundamentais para a gestão do prefeito Gustavo Martinelli”, pontuou.

Gilson Pichioli, diretor de Fomento à Indústria, também destacou a importância da aproximação entre poder público e setor produtivo. “A participação da Prefeitura em debates como esse é essencial para mantermos o diálogo com os empresários, compreendermos suas necessidades e construirmos políticas públicas mais eficazes para o fortalecimento da nossa economia”, afirmou.