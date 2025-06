AutoBAn estende o horário de obras na Anhanguera e Bandeirantes

A CCR AutoBAn vai ampliar o horário de trabalho das equipes na obra de pavimento que vem ocorrendo desde 1º de maio de 2024 em todo o sistema Anhanguera-Bandeirantes. A partir desta segunda-feira (2), as atividades ocorrerão das 20h às 6h nesta nova fase.

Para alertar o motorista que passará pelas obras com horário estendido, a concessionária irá informar sobre a alteração através dos Painel de Mensagens Variáveis (PMVs) fixos e móveis durante o trecho, além de reforçar a sinalização, inclusive com um robô com bandeira como auxílio.

Serão 15 dias de operação assistida, com acompanhamento da Polícia Militar Rodoviária e Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Após esse período, serão analisados os impactos e viabilidade prática destas mudanças para continuidade dos serviços.