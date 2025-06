Operação da CPFL flagra furto de energia em Várzea Paulista

A CPFL Piratininga fez, na quarta-feira (29), uma nova operação de combate a fraudes e furtos de energia em Várzea Paulista. Em inspeção, em parceria com a Polícia Civil, a companhia detectou ligação irregular de energia em um comércio, no bairro Jardim América. Durante a inspeção, a companhia encontrou uma manipulação nas ligações de energia do imóvel.

As equipes da distribuidora regularizaram as medições e realizarão os cálculos sobre a quantidade de energia desviada. Os respectivos valores serão repassados pela companhia aos responsáveis pelas fraudes. Também foi realizado um boletim de ocorrência e será instaurado inquérito para o estabelecimento envolvido com irregularidades na medição.

Inspeções como essas têm sido intensificadas pela CPFL Piratininga, com o apoio das autoridades policiais, com o objetivo de coibir as ligações clandestinas e manipulações de medidores de energia. A companhia investe continuamente em tecnologias de monitoramento e detecção de fraudes, como o uso de inteligência artificial para orientar operações mais assertivas e sistemas de medição blindada para grandes clientes.