Brasil conquista ouro inédito no goalball feminino

A seleção brasileira feminina de goalball conquistou pela primeira vez o título da tradicional Malmö Cup, na Suécia neste domingo (1). Na final contra o Japão, o Brasil venceu por 5 a 2, com destaque para Victoria Amorim, que marcou três gols, e Jéssica Vitorino, autora dos outros dois.

“Estamos voltando da Suécia com o primeiro título com a seleção brasileira feminina de goalball”, comemora o técnico Alessandro Tosim. No ano passado, a equipe havia ficado com a medalha de prata na mesma competição, que marcou a estreia do Alessandro Tosim no comando do time.

A Malmö Cup é uma das competições mais tradicionais da modalidade e serve de preparação para o Mundial e os Jogos Paralímpicos.