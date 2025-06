Prefeitura promete manter atendimentos no Hospital de Clínicas

A Prefeitura de Campo Limpo Paulista divulgou uma nota oficial afirmando que “não haverá qualquer interrupção nos atendimentos prestados pelo Hospital de Clínicas”, mesmo durante o processo de transição administrativa da unidade, previsto para ocorrer a partir de 3 de junho.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a mudança na gestão será feita de forma “tranquila, organizada e responsável, seguindo todos os trâmites legais e operacionais.”, com a administração sendo assumida temporariamente pelo município, por meio do CISMETRO – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas.

A nota reforça que, para garantir continuidade e qualidade nos serviços, foi realizado “o maior chamamento público da história de Campo Limpo Paulista com a participação de mais de 20 organizações sociais interessadas em oferecer os melhores serviços para a nossa cidade. O processo continua aberto para credenciamentos adicionais, dentro do prazo estabelecido, conforme as diretrizes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo"