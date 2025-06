Inscrições abertas e gratuitas para mutirão de castração

A Prefeitura de Itupeva realizará um mutirão de castração de cães e gatos nos dias 14 e 15 de junho, no Parque da Cidade. As inscrições começam na próxima segunda-feira, 2 de junho, às 8h, e devem ser feitas exclusivamente via WhatsApp, pelo número (11) 4496-1777, das 8h às 17h. As vagas são limitadas e o prazo se encerra em 6 de junho ou antes, caso sejam preenchidas.

Animais que já estavam na lista de espera da Prefeitura serão incluídos automaticamente na ação, sem necessidade de novo cadastro.

Podem participar cães e gatos sem raça definida (SRD), com idade entre 5 meses e 7 anos, que estejam saudáveis. Fêmeas não devem estar com crias menores de dois meses. O tutor precisa ser maior de 18 anos e morador de Itupeva.