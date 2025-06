Vacinação contra gripe está liberada para toda a população

A vacinação contra a gripe está disponível para toda a população de Várzea Paulista a partir dos 6 meses de idade. A imunização protege contra as cepas atualizadas do vírus Influenza, prevenindo sintomas graves, internações e risco de morte.

O imunizante pode ser encontrado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h. As UBSs do Jardim Promeca e da Vila Real funcionam em horário estendido, até as 18h.

Para se vacinar, é necessário apresentar o CPF e, se disponível, o cartão do SUS. Crianças devem estar acompanhadas por um responsável legal e também portar os documentos.