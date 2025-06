Várzea Paulista abre vagas para escolinha de handebol feminino

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Esportes, está com inscrições abertas para a escolinha de iniciação ao handebol feminino, voltada para meninas nascidas em 2013 e 2014.

As aulas acontecerão todas as segundas-feiras, das 14h às 16h, no Ginásio Jordão Dias Fernandes (Promeca), com atividades voltadas ao aprendizado dos fundamentos da modalidade de forma lúdica e educativa.

As interessadas podem se inscrever no local das aulas ou diretamente na sede da Unidade Gestora de Esportes.