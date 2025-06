Vôlei feminino de Jundiaí recebe novos uniformes para a temporada

As atletas das equipes femininas de vôlei do Time Jundiaí receberam os novos uniformes que serão utilizados ao longo da temporada 2025. A apresentação oficial aconteceu durante cerimônia com a presença de autoridades, representantes da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), professores, educadores esportivos, patrocinadores e familiares das atletas.

O voleibol feminino do Time Jundiaí integra o Programa Esporte Campeão, promovido pela UGEL da Prefeitura de Jundiaí, em parceria com a Associação Jundiaiense de Voleibol.

Ao todo, 75 atletas das categorias sub-14, sub-15, sub-17, sub-19 e sub-21 participaram do evento. A cerimônia reforçou o compromisso da gestão municipal com a valorização do esporte de base e de rendimento.