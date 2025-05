Paulista perde jogo-treino contra time da Série A2

O Paulista perdeu o primeiro jogo-treino de preparação para a Copa Paulista 2025, contra o São José, por 2 a 0, no Estádio Dr. Jayme Cintra. O amistoso aconteceu com portões fechados.

O técnico Fausto Dias aproveitou para variar as equipes nos dois tempos de 45 minutos da atividade. O time contou com jogadores que permaneceram na equipe após o acesso da Série A4 e já com os novos reforços contratados para a Copa Paulista, mas as formações, tanto a titular quanto a reserva, não foram divulgadas.

Os gols do São José, que disputa Série A2 do Paulistão e também está confirmado na Copa Paulista deste ano, foram marcados por Luciano Oliveira e Rone. Após a partida, o técnico Marcelo Marelli exaltou a equipe do Galo. "Foi um jogo pegado, com a cara da competição. O Paulista tem uma base entrosada e vem de acesso".