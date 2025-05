Dupla é presa de novo por assalto ao mesmo comércio em Jundiaí

Dois homens foram presos suspeitos por roubo a uma loja de conveniência, na rua do Retiro, em Jundiaí, pela segunda vez em menos de dois meses. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (30).

Os dois ladrões entraram armados no estabelecimento, anunciaram assalto e roubaram bebidas alcóolicas, somando mais de R$ 1 mil de prejuízo. A Guarda Municipal foi informada sobre o crime e iniciou patrulhamento em busca dos suspeitos.

Durante ronda na região do bairro Jardim São Camilo, os guardas Braga, Ícaro e Willians, Marco e Ferreira, sob o comando do Inspetor Adilson e apoio do Subinspetor Cristiano, se depararam com dois suspeitos com as mesmas características dos autores do crime.