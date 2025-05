É perseguição política, sim

Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O ditado traduz de forma popular a máxima de que a lei vale para todos. Ao menos deveria valer, mas parece que não é bem assim na Câmara Municipal de Itatiba.

Primeiro, vimos a Casa abrir por unanimidade um procedimento que visa a cassação do mandato do vereador Vinicius Costa. O motivo: uma de suas assessoras trabalhou remotamente em março deste ano.

Enquanto o caso de Vinicius segue tramitando na Câmara com mão de ferro, outra denúncia caiu como uma bomba na Câmara Municipal de Itatiba. Um caso muito mais grave que, talvez por isso mesmo, foi rapidamente silenciado.

O protagonista é o presidente da Casa, vereador David Bueno. Ele teve presença registrada numa sessão legislativa realizada há seis meses, em novembro de 2024. No entanto, não respondeu à chamada, não votou os projetos que estavam pautados na ordem do dia e não presidiu a sessão, embora seja o presidente da Câmara Municipal.

O motivo é que, enquanto a sessão acontecia, David Bueno aproveitava suas férias nos Estados Unidos. Não faltam provas do passeio. É possível ver nos seus perfis nas redes sociais fotos dele na Times Square e em outros pontos turísticos de Nova Iorque. Todas as fotos foram postadas entre 26 de novembro e 4 de dezembro de 2024.

Já a sessão da Câmara Municipal de Itatiba aconteceu no dia 27 de novembro. David Bueno consta como presente mesmo estando fora do país. Mas a sessão foi amplamente documentada, teve transmissão ao vivo pelo Youtube e qualquer pessoa pode comprovar o silêncio quando seu nome é citado na chamada de presença.

O problema é que o vereador David Bueno não se licenciou durante esses dias de férias em Nova Iorque e não teve nenhuma redução do seu salário, mesmo estando a 7,6 mil quilômetros do seu gabinete na Câmara Municipal de Itatiba, nas terras do Tio Sam.

O detalhamento desse caso sustenta uma denúncia formal apresentada no último dia 20 de maio ao plenário da Câmara Municipal de Itatiba pelo deputado federal Kiko Celeguim.

A denúncia foi rapidamente votada pelos vereadores de Itatiba. Eles teriam que decidir pela abertura ou não de um processo de cassação do mandato de David Bueno. Como o vereador Vinicius Costa responde a processo pelo trabalho remoto de sua assessora, o mínimo que se esperava era que também fosse aberto processo contra David Bueno.

Mas, de forma surpreendente, a maioria dos vereadores votou por não abrir processo contra David Bueno e arquivar a denúncia. Apenas dois deles se manifestaram a favor.

Todos os outros defenderam o arquivamento, sem sequer analisar o seu conteúdo, farto em evidências e imagens do vereador nos Estados Unidos.

Dois pesos e duas medidas. Esse é o recado que a Câmara Municipal de Vereadores de Itatiba envia para a população. Além disso, ficou evidente a perseguição política desleal contra o vereador Vinicius Costa, um esforço deliberado para calarem sua voz.

Vinicius Costa é um vereador combativo, um guerreiro incansável nas lutas em defesa do povo. Ele fiscaliza contratos públicos, cobra grandes empresários, está presente nas escolas, bairros e unidades de saúde. Já conseguiu R$ 1 milhão em investimentos para a cidade.

Podem tentar, mas o vereador Vinicius não vai se calar. E nós estamos ao lado dele.

Mário Maurici de Lima Morais é jornalista. Foi vereador e prefeito de Franco da Rocha, vice-presidente da EBC e presidente da Ceagesp. Atualmente, é deputado estadual e primeiro secretário da Assembleia Legislativa de São Paulo.