Sábado é dia de vacinação no Jundiaí Empreendedora

Para ampliar a vacinação contra Influenza (gripe), a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) realiza, no próximo sábado (31), multivacinação no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping (Piso G3).

Das 11h às 19h, serão disponibilizadas as doses contra gripe para toda a população a partir dos seis meses de idade e, também, vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização, com exceção da dengue e da Covid-19.

“Esta é mais uma estratégia para ampliar a vacinação contra Influenza, fundamental neste período em que está ocorrendo o avanço das síndromes respiratórias e os Pronto Atendimentos (PAs) e hospitais públicos e privados estão sobrecarregados. A vacina é a única prevenção contra a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Além disso, é uma oportunidade para as pessoas atualizarem as carteirinhas de vacinação”, destaca a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Flávia Pagliarde Cerezer.