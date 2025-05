Fundo Social de Jundiaí recebe visita da 1ª dama de Louveira

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) recebeu a visita da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Louveira, Mônica Finamore. Recepcionada pela primeira-dama de Jundiaí, Ellen Camila Martinelli, a visita teve como objetivo promover a troca de experiências entre os municípios, com foco no fortalecimento das ações sociais na Região Metropolitana de Jundiaí.

Durante o encontro, foram apresentadas as iniciativas do Funss, como os cursos gratuitos de capacitação profissional, as campanhas solidárias e os projetos voltados à geração de renda e inclusão social. A primeira-dama de Louveira também compartilhou ações realizadas em sua cidade, destacando pontos em comum e boas práticas que podem inspirar novos caminhos para a atuação social.

“Acreditamos que o diálogo entre os municípios fortalece toda a região e contribui para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes”, afirmou Ellen Camila Martinelli.