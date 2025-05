Homem é preso com moto de crime ao lado de campo de futebol

Um homem com uma motocicleta produto de crime foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador automotor, ao lado do campo de futebol do bairro San Francisco, em Itatiba. A prisão foi feita por guardas municipais.

Os GMs Ferreira, Montini e Ralph faziam patrulhamento, quando foram informados de que uma moto possivelmente roubada estava circulando pelo bairro. Em alguns minutos os guardas localizaram a moto, em trânsito, ao lado do campo, e efetuaram a abordagem.

Em revista pessoal ao condutor, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao consultar os dados da moto, os agentes descobriram que estavam adulterados.