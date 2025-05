Pensão alimentícia é tema em Vale Tudo e ação reflete em Jundiaí

Ingrid Gaigher afirma que esperava uma identificação com a personagem, mas se surpreendeu com a proporção. “Eu sabia que muitas mulheres iriam se reconhecer na Lucimar. São mães solo, trabalhadoras, criativas e resilientes. Mas ver a dimensão que a cena tomou foi um choque positivo. É uma prova de que a novela ainda tem um poder imenso de tocar temas sensíveis e necessários”, compartilha a atriz.

Na vida real, os números refletem a dimensão dessa realidade. Apenas em Jundiaí são 1.657 processos relacionados à pensão alimentícia foram distribuídos entre janeiro de 2024 e abril de 2025, segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Somente em 2024 foram 1.252 ações, e nos primeiros quatro meses de 2025, outras 405.

Para compor a personagem, Ingrid se inspirou na própria avó, que foi diarista e mãe solo. “Minha avó, Maria, era uma Lucimar. Tinha humor afiado, sabedoria popular e força. Essa homenagem é por ela e por tantas outras mulheres invisibilizadas”, conta.

A advogada Raphaela Lemos, especialista em Direito de Família, explica que a pensão alimentícia é um direito previsto em lei desde 1968. “Ela garante que crianças e dependentes tenham acesso a uma vida digna. Isso inclui educação, moradia, lazer, saúde e não é apenas comida na mesa”, explica.

Segundo a advogada, têm direito à pensão filhos menores, filhos maiores que ainda estudam, pessoas incapazes de se sustentar e até ex-cônjuges, em determinadas situações de vulnerabilidade. “A decisão do valor é do juiz, com base no equilíbrio entre a necessidade de quem recebe e a capacidade de quem paga”.