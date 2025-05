Jundiaí sedia workshop sobre estratégias de resfriamento urbano

Na Semana do Meio Ambiente, entre os dias 2 e 5 de junho, será realizado o 1º Workshop Resfria: “Pesquisas e Políticas Públicas para o Resfriamento Urbano” e o 1º Workshop TEnerTEF: “Transição Energética e Tetos Frios nas Cidades”, uma iniciativa que visa promover o diálogo entre pesquisadores, gestores públicos, profissionais da área e a comunidade local em torno de soluções para a melhoria da qualidade de vida urbana.

Os workshops acontecerão em dois locais: em Jundiaí e em Campinas. Em Jundiaí, ocorrerá no dia 3 de junho, das 8h30 às 11h30, no Auditório Elis Regina, no Complexo Argos. Nos demais dias, a programação será sediada na PUC-Campinas, universidade responsável pelos dois projetos que serão apresentados e discutidos.

O primeiro projeto em destaque é o Resfria – “Estratégias de Resfriamento Urbano para o Aumento da Habitabilidade em Cidades: Estudo de Caso em Jundiaí, SP”, uma parceria entre a PUC-Campinas e a Prefeitura Municipal de Jundiaí, com financiamento da Fapesp no âmbito do Programa de Pesquisa em Políticas Públicas. O segundo, o TEnerTEF – “Promoção da resiliência energética e ambiental das cidades por meio do desenvolvimento de tetos frios para resfriamento urbano, captura de CO2 e produção de H2”, resulta de uma cooperação internacional entre a PUC-Campinas, o Conicet (Argentina) e o Conacyt (Paraguai), com apoio da Fapesp.