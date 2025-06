Técnico do Galo revela como 'segurou' jogadores após propostas

O técnico Fausto Dias revelou como convenceu jogadores a permanecerem no Galo para a disputa da Copa Paulista mesmo com propostas vantajosas de outros clubes. O treinador afirmou que teve um papo sincero com alguns atletas antes que as decisões fossem tomadas.

Segundo Fausto, alguns atletas - e até ele mesmo -, receberam propostas financeiras melhores, mas em mercados que não oferecem o mesmo que o Paulista. “Conversamos muito com os atletas e com a comissão técnica. Tivemos propostas sim, até financeiramente melhores, mas colocamos na mesa que se fossem coisas realmente boas, de fazer a diferença, os atletas poderiam contar comigo que eu até conversaria com a diretoria para facilitar a saída. Quem quiser sair, que seja por uma coisa realmente melhor”, aconselhou.

Fausto também revelou uma conversa que teve com o atacante Christopher, artilheiro do Paulista na última temporada. Após o término da Série A4, o atleta foi alvo de sondagens de outras equipes e até ‘cravado’ no Aimoré, do futebol gaúcho, por uma rádio local. “Conversei muito com o Christopher, falei sobre a idade dele, para ele saber que pode colher muitos frutos aqui ainda e, quando for sair, optar por um mercado que tenha visibilidade. Aconselhei ele a focar em se estabilizar no mercado e que não optasse só pela parte financeira. Ele está construindo uma identidade num clube tão gigante, criou um carinho com a torcida, e precisa valorizar isso”, disse o comandante do Galo.