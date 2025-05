Itupeva vai sediar o Campeonato Mundial de MMA

O palco do torneio será o parque aquático Wet'n Wild (estrada Serra Azul, 1000 - Jardim Alegre). A expectativa do comitê organizador é de que o público, ao longo dos sete dias de evento, supere as 100 mil pessoas, o que seria um recorde mundial em competições de MMA. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta sexta-feira (30), pelo site gammabrasiloficial.com.br . Os preços variam de R$ 250 a R$ 6.630.

O MMA World Championship é um torneio internacional de Artes Marciais Mistas (MMA), organizado pela GAMMA Global Association, que é a entidade global que governa e regulamenta o MMA. A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo participou ativamente das tratativas para trazer o evento ao Brasil pela primeira vez. "O MMA é uma das paixões do brasileiro, e a Sesp não mediu esforços para trazer o GAMMA. Esse é um importante ponto de partida para termos mais eventos dessa natureza em nosso estado", destacou a secretária estadual de Esportes, coronel Helena Reis.

Além das lutas, o evento contará com uma programação extensa fora do octógono durante os sete dias, com festivais de pesca, motos, ações sociais com esporte e shows musicais.