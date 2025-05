Regularização: 74 famílias de Louveira recebem escrituras

Na noite de quarta-feira (28), o Prefeito Paulo Finamore fez a entrega da escritura dos imóveis de 74 famílias dos bairros Parque dos Sabiás, Travessa São Francisco, Jd Vista Alegre, Vila da Conquista 2, Núcleo Paulo da Cruz e Faixa Azul, através da regularização fundiária, feita pela prefeitura através da Fumhab.

A entrega aconteceu na Igreja Comunidade Cristã, localizada no Parque dos Sabiás, e contou com a presença das famílias e também de autoridades. A regularização fundiária leva tranquilidade e dignidade para as famílias, que com a escritura imobiliária podem vender o imóvel ou repassá-lo aos seus herdeiros, além de conseguir financiamento ao término da construção da residência.

Desde 2013, a prefeitura já entregou mais de 1,2 mil escrituras através do trabalho necessário, como:

Análise e diagnóstico

A Fumhab faz a visita técnica e analisa as necessidades e particularidades de cada bairro.