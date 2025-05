Seis municípios da região terão consulta de descontos em Correios

A partir desta sexta-feira (30), aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão poder consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos indevidos em seus benefícios diretamente nas agências dos Correios. Na região, o serviço está disponível em seis muncípios: Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Jundiaí e Louveira (veja endereços no fim da matéria).

A iniciativa amplia de forma significativa a rede de atendimento presencial para beneficiários do INSS, especialmente em localidades sem unidades próprias do instituto. Com mais de 5 mil agências próprias habilitadas em todos os estados do país, os Correios oferecem estrutura pública para viabilizar o esforço coletivo de proteção aos aposentados, promovendo inclusão social e garantindo um atendimento humanizado, seguro e gratuito.

A parceria prevê protocolos rigorosos de segurança, com atendimento feito exclusivamente por profissionais treinados em unidades próprias dos Correios. Todos os dados dos beneficiários são tratados com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo confidencialidade e rastreabilidade.