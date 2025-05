Semana do Brincar da UGE prossegue até domingo (1)

Com o tema “Proteger o encantamento das Infâncias”, a 16ª Semana Mundial do Brincar prossegue até o próximo domingo (1) com diversas iniciativas promovidas pela Unidade de Gestão de Educação (UGE) e vinculadas ao programa Escola da Gente.

No dia 28, considerado o Dia do Brincar, a Emeb Professora Maria Elizabeth Oliveira Franca da Silva propôs uma série de atividades temáticas para os estudantes. Na unidade escolar com 120 crianças da Educação Infantil 1, localizada no Jardim Santa Gertrudes, os estudantes tiveram à disposição uma série de estações temáticas de incentivo ao brincar, como um circuito de movimento, padaria com massa de farinha, riscadores, brincadeiras com arroz colorido, lousa com carvão natural, elementos de construção, objetos encapados com tecidos, além de brinquedos não estruturados e o parque todo à disposição para a exploração dos pequenos.