Sábado (31) é dia de Feira de Adoção de Animais no Maxi Shopping

A feira contará com cães e gatos adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos. Todos os adotantes ganham uma consulta grátis com a veterinária parceira do Instituto.

No próximo sábado (31), o Maxi Shopping Jundiaí recebe mais uma edição da Feira de Adoção de Animais, realizada pelo Instituto Focinho Feliz. O evento será no Hall da Entrada G2 Leste do shopping, das 11h às 15h. Esta é a oportunidade de você levar um amigo de quatro patas e muito amor para casa.

Para adotar é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência, e responder um questionário para saber se o adotante tem conhecimento da responsabilidade que envolve ter um pet; se tem condições de cuidar e entende as necessidades do animal; se dispõe de local apropriado; se o pet é o ideal para o interessado, etc. O Instituto Focinho Feliz fornece orientações em relação aos primeiros cuidados e onde a pessoa pode adquirir ração, caminhas, e tudo mais. A taxa de adoção é de R$ 100,00.

Os interessados também podem fazer doações espontâneas, que são sempre bem-vindas para custeio dos animais resgatados e tratados pela ONG. Caso a pessoa adote um filhote com menos de cinco meses, ele só poderá ir para casa no dia da feira com o compromisso de levá-lo para castrar no dia e horário pré-agendado.

Serviço:

Feira de Adoção de Animais do Instituto Focinho Feliz

Dia: 31/5/2025

Horário: 11h ?às 15h

Local: Hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping

Endereço: Av. Antônio Frederico Ozanam, nº 6000 – Vila Rio Branco - Jundiaí

Entrada franca