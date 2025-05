João Fonseca bate francês e vai à 3ª fase do torneio

O tenista brasileiro João Fonseca teve trabalho hoje para derrotar o francês Pierre-Hugues Herbert. Após nova vitória por 3 sets a 0 e brilhar no tie-break nos dois primeiros sets, Fonseca avançou para a terceira rodada de Roland Garros.

Na terceira rodada, a estrela brasileira, de apenas 18 anos, vai encarar o vencedor de Gael Monfils, também francês, e Jack Draper, britânico atual número 5 do ranking da ATP. Se Draper confirmar seu favoritismo, ele e Fonseca farão seu segundo duelo. O primeiro foi na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, onde o britânico levou a melhor por 6/4 e 6/0.

É a primeira participação de João Fonseca na chave principal de Roland Garros, e o número 1 do Brasil e 65 do mundo é também o mais jovem tenista do país a ganhar uma partida no torneio desde Thomaz Koch, que tinha 18 anos em 1963.