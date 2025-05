Prefeitura realiza ações de zeladoria e conservação no Champirra

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), iniciou nesta semana uma série de serviços de zeladoria e conservação nos bairros da região do Champirra. As ações fazem parte do programa “Quem Ama, Cuida” e seguem até sábado (31), contemplando sete bairros da região.

De acordo com o gestor da UGISP, Marcos Galdino, o cronograma das ações é definido com base nas demandas identificadas pelas equipes técnicas e também nas solicitações da população. “O programa ‘Quem Ama, Cuida’ tem como objetivo levar melhorias para todas as regiões da cidade. Nosso objetivo é manter a cidade limpa e organizada, com o envolvimento das equipes de Iluminação Pública, Zeladoria e Conservação, além do Departamentos de Parques, Jardins e Praças”, explicou.

O cronograma do “Quem Ama, Cuida” pode ser conferido no site da Prefeitura.