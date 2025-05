Tabagismo leva a 3 milhões de atendimentos no estado de SP

Com base no resultado, o programa indica a rede de tratamento mais próxima para usuários de tabaco ou qualquer outra forma de substância com nicotina, incluindo cigarrilhas, charutos, fumo mascado, narguilé e cigarros eletrônicos.

Política Estadual e tratamento pelo SUS

Desde 2024, a SES-SP instituiu a Política Estadual de Controle do Tabaco, que fortalece a prevenção, o tratamento e a fiscalização relacionados ao tabagismo no estado. A política inclui capacitação de profissionais, campanhas educativas, e articulação com diferentes setores do governo e da sociedade civil.

O tratamento de tabagismo é ofertado em todos os níveis de atenção. Para acessá-lo, basta procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com documento de identidade e se inscrever no Programa de Cessação do Tabagismo.