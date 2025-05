Em 2024, jundiaienses pediram mais de 878,7 mil hambúrgueres

Nesta quarta-feira (28), foi comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer, comida bastante amada pelos jundiaienses. Só em 2024, segundo dados do iFood, a cidade teve 878,7 mil pedidos de hambúrgueres, média de 2,4 mil por dia. Pudera o número tão alto, visto que Jundiaí está no estado que mais consome hambúrgueres no Brasil.

São Paulo está no topo do ranking nacional em pedidos de hambúrgueres no iFood. O levantamento, que celebra o Dia do Hambúrguer, mostra que São Paulo, na categoria Restaurante, fez 73,5 milhões de pedidos do prato em 2024, e 25,5 milhões de pedidos de hambúrguer este ano, até abril. O volume de janeiro a abril de 2025 é 12,3% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, que teve 22,7 milhões.

Em todo o país, foram quase 250 milhões de unidades vendidas em 2024, o iFood entregou 475 hambúrgueres por minuto em todo o Brasil. Durante todo o ano de 2024, os pedidos na categoria Restaurantes apontam que os dias preferidos dos brasileiros para comer hambúrguer são durante o final de semana: domingo é o dia com o maior número de pedidos realizados (mais de 39 milhões), seguido pelo sábado (mais de 37 milhões) e a sexta-feira (quase 33 milhões).