Prefeitura faz nova licitação para comprar asfalto mais barato

A Prefeitura de Jundiaí está realizando uma nova licitação para aquisição de massa asfáltica destinada ao recapeamento de vias, que irá baratear o valor da massa asfáltica, assim como já foi feito anteriormente, com redução de 40% no valor. A nova licitação tem gerado interpretações distorcidas.

Diferente do que tem sido divulgado em outros meios de comunicação, a nova licitação não se refere à contratação de obras ou serviços, mas sim à formação de uma nova ata de preços para fornecimento do material (massa asfáltica) que será utilizado no recapeamento de ruas da cidade.

Esse processo está relacionado a um convênio firmado ainda na gestão anterior, comandada por Luiz Fernando Machado, que previa o recapeamento de 11 ruas com investimento total de R$ 20.846.219,19, sendo R$ 1.692.484,19 de contrapartida da Prefeitura. A fornecedora da massa asfáltica no contrato original era a empresa Maquim Gestão de Obras, selecionada em junho de 2023, também por meio de ata de preço. Em 2024, o contrato foi prorrogado, com validade até junho de 2025.

No entanto, a atual administração buscou renegociar o valor da tonelada da massa asfáltica, que estava em R$ 830,00, visando mais economia aos cofres públicos. Como a empresa não aceitou reduzir os preços, houve acordo para uma rescisão amigável do contrato. Por esse motivo, a Prefeitura está abrindo nova licitação para que outras empresas possam fornecer a massa asfáltica ou o produto a um custo mais justo.