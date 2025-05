Praça Rosa Cecilia Marteletti Amadi ganha revitalização

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Parques, Jardins e Praças da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), concluiu os serviços de revitalização da Praça Rosa Cecilia Marteletti Amadi, na Rua Hermógenes Bisquolo, no Jardim Pacaembu.

As equipes executaram raspagem da calçada e pintura do meio-fio, manutenção e pintura do corrimão e da escada, além da roçagem completa da área ao redor do deck da praça. As intervenções visam garantir mais segurança e bem-estar para os frequentadores do espaço público.

“Estamos trabalhando de forma contínua para manter os espaços públicos limpos, conservados e atrativos. A praça do Jardim Pacaembu é mais uma das áreas contempladas dentro do nosso cronograma de revitalizações, que segue por toda a cidade”, afirmou Marcos Galdino, gestor da UGISP.