Van com 10 pessoas tomba na avenida 14 de Dezembro

Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Uma moça foi socorrida ao Hospital São Vicente, a princípio sem gravidade. Quatro vítimas também procuraram atendimento médico, também sem gravidade. Outras quatro não sofreram ferimentos. O condutor da Van foi atendido no local.

O veículo seguia pela 14 de Dezembro, quando, no acesso para a avenida Geraldo Simonette, se envolveu em colisão, que acabou em capotamento.

Uma Van com 10 pessoas, sendo o motorista e nove passageiros, tombou na avenida 14 de Dezembro, em Jundiaí, na tarde desta quarta-feira (28).

A princípio, as vítimas são estudantes, que retornavam do colégio após as aulas.